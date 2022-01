Bericht über unerlaubte Trainingsmethoden: Weltverband prüft Vorwürfe gegen "Stall von Ludger Beerbaum"

Der Weltreitverband FEI will Vorwürfe der mutmaßlichen Tierquälerei gegen einen deutschen Weltklasse-Reiter prüfen. Der TV-Sender RTL hatte am Dienstagabend in der Sendung „RTL Extra“ von einer Informantin heimlich aufgenommene Videos gezeigt, in denen Springpferde angeblich mit der unerlaubten Methode des sogenannten Barrens trainiert werden.

„Die FEI verurteilt jede Form von Pferdemisshandlung, und die Trainingsmethoden, die in dem RTL-Video zu sehen sind, sind aus Sicht des Pferdewohls völlig inakzeptabel und verstoßen gegen das FEI-Reglement“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Der Verband stelle selber Nachforschungen in der Angelegenheit an und spreche sich mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), die sich auf ihrer Homepage auf "mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz im Stall von Ludger Beerbaum" bezog, über das weitere Vorgehen ab. Auch der Deutsche Tierschutzbund forderte Konsequenzen für den Fall, dass die Vorwürfe zutreffen.