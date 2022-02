Befreiungsschlag für ZFC Meuselwitz: 4:1-Erfolg gegen Optik Rathenow

Danach sah es in der ersten halben Stunde der beiderseits von zahlreichen Ballverlusten geprägten Partie nicht unbedingt aus. Bis zur 35. Minute wurde auf jeder Seite Torgefahr meist nur angedeutet. Dann gab’s Freistoß für den ZFC, Felix Müller legte sich den Ball zurecht und traf aus etwa 23 Metern – 1:0 mit dem ersten Meuselwitzer Tor 2022. „Es war vielleicht der Dosenöffner“, sagte der Schütze zu seinem sechsten Saisontreffer. „Und wir haben kaum Torchancen zugelassen.“ Kurz darauf, in der 38. Minute, hätte er beinahe wieder eingerissen, was er gerade aufgebaut hatte. Einen Rück(-fehl)pass Müllers konnte Torwart Matthias Hamrol gegen den spitzbübisch spekulierenden Lucas Will gerade noch bereinigen.