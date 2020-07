Beginn und Ende mit einem Doppelpack: Timo Werners 95 Tore für RB Leipzig

Leipzig. Die „100“ konnte Timo Werner in seinem letzten Pflichtspiel für RB Leipzig nicht mehr vollmachen, aber zwei Abschiedstore waren dem 24-Jährigen nach bis dato 93 Treffern in 158 Pflichtspielen für RB Leipzig vergönnt. Die Tore Nummer 94 und 95 sorgten für einen 2:1-Erfolg beim FC Augsburg, einen versöhnlichen Saisonabschluss der Messestädter und einen Rekord. Denn mit seinen beiden letzten Treffern für RB markierte der Nationalstürmer 17 Auswärtstreffer in einem Jahr - das war nach Liga-Angaben bislang nur Weltmeister Jupp Heynckes 1973/74 gelungen. Ganz nebenbei krönte sich Werner auch zum alleinigen Rekordtorschützen der Roten Bullen.