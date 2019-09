Sonderbehandlung im Köpfchen: So löst Slomka die Profi-Blockaden bei 96

„Wenn der Kopf funktioniert, dann ist er das dritte Bein.“ Diesen sicher etwas seltsamen Satz sagte der Fußballlehrer Christoph Daum 2011 als damaliger Frankfurt-Trainer. Was er sagen will: Ist im Oberstübchen alles klar, läuft’s auch untenrum mit dem Ball besser.

Profis, die Vertrauen brauchen

Und diese Kombination war für einige 96-Spieler in den vergangenen Wochen ein Problem. „Ich glaube, dass wir Typen in der Mannschaft haben, denen das sehr guttut, wenn man ihnen Vertrauen schenkt und ihnen das Gefühl gibt, dass wir bedingungslos auf sie setzen“, sagte Sportdirektor Jan Schlaudraff nach dem wichtigen Sieg in Kiel. Das 96-Team ist ein sensibles Gerüst, das viel Zuspruch braucht. Trainer Mirko Slomka muss seinen Spielern nicht nur den Umgang mit dem Ball erklären, sondern auch eine Sonderbehandlung für den Kopf geben.