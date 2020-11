Special Olympics in Niedersachsen: Masterplan für den Behindertensport vorgestellt

Besonders der Sport gilt als perfekter Inklusionstreiber. Und mit diesem Masterplan erfährt der Be­hin­der­ten­sport in Niedersachsen einen gehörigen Schub nach vorne. 28 Ziele, elf Handlungsfelder, etwa zwei Millionen Euro – Zahlenspiele, die in den nächsten drei Jahren Ängste abbauen und Begegnungen aller auf Augenhöhe möglich machen sollen. Die Sportverbände glauben an dieses Millionenpaket. Anzeige

Karl Finke, Präsident des Behindertensportverbandes Niedersachsen (BSN), führt Zahlen an: Gut 30 Prozent aller Deutschen sind in einem Sportverein organisiert. Hingegen nur drei Prozent aller Behinderten sind aktiv. „Die Grunderfahrung: Wir machen Sport, und du hast Pause – das prägt sich ein“, sagt er. Finke erkennt ein hohes Aktivierungspotenzial, mehr behinderte Menschen für Sport und damit für die Teilhabe an der Gesellschaft zu motivieren. „Und genau das ist doch der Grundgedanke der Inklusion.“

Von Beginn an mitnehmen und nicht erst später integrieren. Die Delegierten des Landessporttages waren sich einig und votierten einstimmig für den Masterplan. „Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft“, sagt etwa Sozialministerin Carola Reimann. Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes, erkennt das „Signal aller Führungskräfte, strukturell zusammenarbeiten zu wollen“.

Netzwerk für Zusammenarbeit fehlte Genau in diesem fehlenden Netzwerk bestand lange Zeit die Herausforderung. Es gab einige Kooperationen unter den Verbänden, es gab und gibt viele ehrenamtliche Helfer, die in den Vereinen vor Ort die große Aufgabe der Inklusion im Kleinen aufnehmen. Ein gemeinsames, strukturelles Konzept, wie alle Gruppen partizipieren können, das gab es noch nicht. Bundesweit. Niedersachsen schafft mit dem Masterplan als erstes Bundesland überhaupt Fakten, um die Teilhabe der Menschen mit Behinderung so­wohl im ehrenamtlichen als auch hauptamtlichen Be­reich, vor allem aber als Sporttreibende zu stärken.

Niedersachsen bekommt Special Olympics Konkret bedeutet dies: Der BSN erarbeitete mit dem Gehörlosenverband, den Special Olympics Niedersachsen so­wie dem Landessportbund zentrale Eckpfeiler. Mehr Angebote über das gesamte Land, verbesserte Strukturen, Förderung inklusiver Sportstätten, die Vertiefung von Kooperationen untereinander, vor allem soll die Trainerausbildung weiter geschärft werden, um die Berührungsängste zu nehmen. „Wir wollen die Vereine und Verbände befähigen, richtig und systematisch mit dem Thema umzugehen“, erklärt Finke. Inklusion höre nicht mehr mit Bordstein herunter und wieder herauf auf. „Wir reden hier nicht nur über Rollstuhlfahrer. Es geht um Gehörlose, um Blinde und alle weiteren Formen der Behinderung.“ Wenn der Sport laufe, dann funktioniert die Inklusion automatisch nebenbei mit. „Als Selbstverständlichkeit.“