Behörde sagt Ja: Dynamo Dresden startet wieder ins Mannschaftstraining

Dresden. Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat nach einer sechstägigen Arbeitsquarantäne mit Kleingruppentraining und zwei negativen Corona-Testreihen am Dienstag wieder das Mannschaftstraining aufgenommen. Zuvor hatte das Gesundheitsamt Dresden dafür Grünes Licht gegeben. Darüber informierte der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung. Das Team hatte aussetzen müssen, nachdem Trainer Markus Kauczinski und eine weitere Person des Drittliga-Teams positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Daraufhin musste auch das Spiel am vergangenen Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden abgesagt werden.

