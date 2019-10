Bei „altem“ RB Leipzig überwiegt nach 6:1-Sieg die Erleichterung 

Wolfsburg. Julian Nagelsmann wirkte nach dem 6:1 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft im Pokal gegen den VfL Wolfsburg erschöpft. Die Galavorstellung schien für den hochambitionierten Trainer, der besonders nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg in der Liga sehr kritisch aufgetreten war, eine echte Erleichterung gewesen zu sein. „Ich bin heute sehr froh und stolz auf die Jungs und auf das, was sie abgeliefert haben nach den nicht so guten Ergebnissen in der Liga“, sagte der 32-Jährige in der Pressekonferenz.

Während seine Spieler in der Kabine noch zu von Yussuf Poulsen und Nordi Mukiele ausgewählter Musik feierten, lieferte der Coach Erklärungen für den Leistungssprung: „Die Galligkeit und die Gier, die RB in der letzten Saison ausgezeichnet hat, der Drang zu null zu spielen – das war heute schon anders. Das war der ausschlaggebende Punkt.“

Leipzig weckt Erinnerungen

Ganz Unrecht hatte Nagelsmann mit seiner Analyse nach dem Spiel nicht. Vor allem nach der 1:0-Führung erinnerte das Spiel der Roten Bullen, die ohne Neuzugänge in die Partie gegangen waren, stark an die alte „RB-DNA". Aggressives Stören im Kollektiv sowie konsequentes Umschalt- und Konterspiel führten zum beeindruckenden Erfolg in der Volkswagen-Arena.

Auch Emil Forsberg, der sich nach einer schwachen Partie im Breisgau wie die gesamte stark formverbessert zeigte, hatte Parallelen zu vergangenen Tagen erkannt: „Es ist ein sehr schönes Gefühl. Wir haben heute gezeigt, dass es das alte Leipzig immer noch gibt. Im Fußball läuft es nicht immer positiv. Es ist die Frage, wie man da rauskommt.“

Ansprache zeigt Wirkung

In den vergangenen Tagen vor dem Wolfsburg-Spiel hatten sich sowohl Trainer Nagelsmann als auch Sportdirektor Markus Krösche die Mannschaft zur Brust genommen und neben spielerischen Komponenten auch die Mentalität des Teams angesprochen. Eine Maßnahme die rückblickend bei den Spielern gut ankam, wie Diego Demme verriet: „Klar, hat man sich nach der Ansprache Gedanken gemacht. Wir haben heute eine starke Reaktion gezeigt, sind als Gruppe gut aufgetreten, haben die Chancen rausgespielt und die Tore vorn reingemacht. So ein Spiel wie heute zeigt, wozu wir in der Lage sind. Das bringt ein bisschen Selbstvertrauen und hoffen, dass wir jetzt eine Serie starten können.“

Nagelsmann war trotz der gelösten Stimmung bemüht, den Sieg nicht überzubewerten: „Wir hatten heute, was in den Spielen gegen Freiburg und Lyon nicht so war, die Momente auf unserer Seite. Das 2:0 haben wir zu einem sehr günstigen Zeitpunkt gemacht.“ Zudem sei das 3:0 in Folge eines Handspiels von Yussuf Poulsen gefallen, welches nach aktueller Regelauslegung und mit Hilfe eines Video-Schiedsrichters, der im Pokal erst ab dem Achtelfinale eingesetzt wird, in der Bundesliga geahndet worden wäre.

Mainz wartet

Dort wartet am Samstag im Heimspiel mit Mainz 05 bereits die nächste schwere Aufgabe: „Ich denke schon, dass Mainz relativ kompakt stehen wird. Wir haben jetzt einige Mittel, Standards aber auch spielerische Mittel. Wir müssen eben effizient sein und möglichst früh in Führung gehen, damit es einfacher wird“, forderte Kapitän Willi Orban.

Nagelsmann nahm seine Mannschaft ebenfalls in die Pflicht: „Dass wir in der Liga demnächst mal wieder Ergebnisse einfahren sollten, ist selbsterklärend.“ Obwohl der Einzug in die nächste Pokalrunde nur bedingt Aussagekraft für die zuletzt komplizierte Lage in der Liga (zwei Punkte aus den letzten vier Spielen) habe, hofft der Coach auf positive Effekte: „Ein Sieg gibt immer Selbstvertrauen. Wir gehen mit mehr Schwung aus dem Spiel, als wenn wir verloren hätten. Wenn die große Anzahl von Toren den Jungs noch mehr Schwung gibt, bin ich auch nicht böse.“

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz war am Mittwochabend in Wolfsburg vor Ort, um RB Leipzig zu beobachten. © Privat

