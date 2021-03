Bei Aufstieg: TSV Havelse spielt in der HDI-Arena, 96-Boss Kind kommt entgegen

Noch ist völlig unklar, ob und, wenn ja, wie die Saison auch in der Regionalliga Nord fortgesetzt wird. Der TSV Havelse sieht sich aber gerüstet für alle Eventualitäten und hat die Lizenz für die 3. Liga beantragt. Am Samstag haben sie die Unterlagen beim DFB eingereicht. Der Verband habe den Eingang bestätigt, es sei alles vollständig. Das haben die Verantwortlichen am Montagvormittag auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz bekanntgegeben.

Mittlerweile hat der Verein auch bekanntgegeben, in welchem Stadion denn im Falle eines Aufstiegs gespielt wird: in der HDI-Arena von 96. „Das ist mehr als Nachbarschaftshilfe“, sagt Dieter Lorenz, zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins, und dankt 96-Profiboss Martin Kind, der bis auf die Betriebskosten und einen Rasentausch (Kosten: knapp 100 000 Euro) keine Forderungen gehabt habe. Die Garbsener schlagen mit dem Umzug mehrere Fliegen mit einer Klappe – die verlangte Zuschauerkapazität (10 000 Plätze), Rasenheizung sowie Flutlichtanlage. Sollten weiter keine Zuschauer zugelassen sein, könnte der TSV seine Heimspiele auch im Wilhelm-Langrehr-Stadion austragen.