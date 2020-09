Bei Bezirksliga-Aufsteiger TSV Dollbergen läuft´s auch ohne Lauftraining

Es ist ein ambitioniertes Ziel. „Es besteht im Jahr 2020 die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Und das wollen wir erreichen“, sagt Lars Bischoff. Dem Trainer gelang mit seiner jungen Mannschaft vom TSV Dollbergen sensationell der Aufstieg in die Bezirksliga. Nun will er wieder für Furore sorgen. „Wir wissen, dass wir Außenseiter sind. Unser Ziel ist natürlich nur der Klassenerhalt“, sagt er deutlich.

Bischoff bemängelt Modus

Allerdings hadert der Coach mit dem vom Verband ausgedachten Modus. „Wenn alles normal läuft, werden wir in der ersten Runde eine Menge Freundschaftsspiele haben“, sagt Bischoff. „Der Verband hat es verpennt, die Saison noch interessanter zu gestalten.“ Als Beispiel verweist er auf die Handballer, bei denen die Teams die erlangten Punkte in die nächste Runde mitnehmen.

Das ist in den neuen Bezirksligen nicht der Fall. Bedeutet: Sobald der Zug zur Qualifikation für die Aufstiegsrunde abgefahren ist, könnten die Teams die Begegnungen unmotiviert angehen. Erfreulich findet es Bischoff, in einer lokal sehr begrenzten Staffel unterwegs zu sein. „Sehnde ist mit zehn Kilometern Distanz schon der entfernteste Gegner“, sagt der Coach. „Das ist natürlich sehr schön für alle.“

Die Dollberger wollen mit ihren „Bubis“ Großes erreichen. Sieben Spieler sind laut Bischoff unter 20 Jahre alt, sieben weitere warten auf ihren 22. Geburtstag. „Das ist schon außergewöhnlich“, sagt er. Ihm ist bewusst, dass die Spielzeit eine besondere Herausforderung werden wird. Deshalb setzt der Trainer besonders auf seine wenigen Routiniers.

Große Erwartungen an Neuzugänge

Marcel Kattenhorn (33), der bereits im Winter beim TSV zugesagt hatte, aber noch immer auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz warten muss, ist daher genauso ein Neuzugang wie Maxi Cording. Der 32-jährige Mittelfeldspieler wechselte als Kapitän des FC Stern Misburg zu den Uetzern. „Von den beiden verspreche ich mir, dass sie uns stabilisieren“, sagt Bischoff.

Ein weiterer Neuzugang ist Florian Sylejmani. Der 20-jährige Außenstürmer war zuletzt vereinslos. „Er ist ein kleiner Wirbeler“, sagt sein Trainer über ihn. Fadi Hezo wechselte vom MTV Immensen zum TSV. Der 23-Jährige ist ein sehr variabel einsetzbarer Mittelfeldspieler. Torwart Leander Ermgassen, Außenverteidiger Jonas Scholz sowie die beiden Stürmer Bastian Gatke und David Lorenz sind von den eigenen ­A-Ju­ni­oren dazugekommen.

Mit dem 22-köpfigen Kader sind die Planungen für Bischoff abgeschlossen. Er weiß, was in der höheren Spielklasse auf sein Team zukommt. Der Trainer möchte gern mit allen Akteuren hinter dem Ball verteidigen. „Mit unseren schnellen Spielern sind wir grundsätzlich offensiv ausgelegt und wollen schnell umschalten“, verrät der Coach. Am taktischen Spielkonzept feilt die Mannschaft in den Übungseinheiten ausgiebig.