Bei der "Wunderbaren Welt des Fußballs" bleiben Sticheleien gegen RB Leipzig (fast) ganz aus

Ja, Arnd Zeigler, der wahrscheinlich berühmteste Werder-Bremen-Fan der Welt, Stadionsprecher der Grün-Weißen und durch seine "Wunderbare Welt des Fußballs" auch Anhängern des runden Leders fernab der Weser ein Begriff, geht in seiner so betitelten Show wirklich "Dahin, wo es weh tut". Nach etlichen Auftritten in Westdeutschland hat sich der 53-Jährige nun auch den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern zugewandt und beehrt am Dienstagabend endlich die Messestadt - immerhin Wiege des deutschen Fußballs und Standort eines Champions-League-Teilnehmers.