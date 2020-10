Bei Formel-1-Comeback in Imola: Valtteri Bottas sichert sich Pole vor Lewis Hamilton

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich Startplatz eins für das Formel-1-Rennen in Imola gesichert. Der WM-Zweite war in der Qualifikation am Samstag 0,097 Sekunden schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton. Für den Finnen ist es die 15. Pole Position seiner Karriere. Im WM-Klassement liegt Bottas aber vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) bereits 77 Punkte hinter dem führenden Weltmeister Hamilton. Als Dritter startet der Niederländer Max Verstappen im Red Bull in den Großen Preis der Emilia Romagna.