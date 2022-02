Bei Haaland-Abgang: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gibt Fans Stürmer-Versprechen

Erling Haaland ist die Tor-Lebensversicherung von Borussia Dortmund: Mit 21 Jahren ist der Norweger der Schlüsselspieler des BVB. Wie sehr die Borussia von ihrem derzeit verletzten Goalgetter abhängig ist, zeigten zuletzt die schwachen Auftritte gegen Bayer Leverkusen (2:5) und in der Europa League gegen die Glasgow Rangers (2:4). Wie soll das erst nach der Saison werden? Laut übereinstimmenden und immer wieder neu erscheinenden Medienberichten steht der Abgang Haalands, der den BVB im Sommer für festgeschriebene 75 Millionen Euro Ablöse verlassen darf, so gut wie sicher fest. Im Interview mit RTL/ntv hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun den Zeitplan für eine Haaland-Entscheidung skizziert und den Fans ein Versprechen gegeben. Anzeige

An schnelle Gewissheit über den nächsten Karriereschritt seines Top-Stars glaubt der BVB-Boss nicht. Erst am Mittwoch berichtete der spanische Radiosenders Cadena Ser, dass sich die Haaland-Zukunft bei einem Treffen mit Berater Mino Raiola am kommenden Freitag entscheide. Manchester City soll Favorit auf einen Transfer sein. Ganz so fix kommt diese Wahl offenbar nicht in Dortmund an, machte Watzke nun klar: "Das wird sich sicherlich die nächsten Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen wird sich das irgendwann klären", skizzierte Watzke einen Plan.

Watzke über potenziellen Haaland-Abgang: Da werden wir auch was Neues finden

Dem Resultat der Verhandlungen mit Haaland, der in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, geht Watzke gelassen entgegen: "Wenn es so ist, dass er bleibt, freuen wir uns sehr", stellte der BVB-Macher fest. Sollte Haaland doch dem Ruf der Millionen folgen, machte Watzke den Fans ein Versprechen. "Wenn es so ist, dass er geht, werden wir es so handhaben, wie wir es immer gehandhabt haben – wir haben ja schon den einen oder anderen Torjäger mehr verloren hier: Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang – da werden wir auch was Neues finden."



Tatsächlich ist Haaland bereits der dritte Stürmer-Nachfolger von Aubameyang beim BVB. Nach dessen Abgang zum FC Arsenal im Jahr 2018 verpflichtete Dortmund Michy Batshuayi (7 Tore in 10 Spielen) als Nachfolger vom FC Chelsea per Leihe. Danach war Paco Alcacer (23 Tore in 37 Spielen) von Sommer 2018 bis zur Haaland-Verpflichtung im Winter 2020 der Stürmer Nummer eins der Borussia. Womöglich muss der BVB im Sommer 2022 wieder sein gutes Händchen für Mittelstürmer unter Beweis stellen.