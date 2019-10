Bei Testspiel gegen Arminia Bielefeld: Diese zwei 96-Talente haben Einsatzchancen

Klappt es mit dem ersten Einsatz für die Profis? Am Donnerstag testet Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld (18 Uhr, Eilenriedestadion). Ebenfalls mit Einsatzchancen: die beiden Talente Simon Stehle und Tim Walbrecht (beide 18). Die Nachwuchskicker dürfen diese Woche bei den Profis mittrainieren. Am Mittwoch guckte auch 96-Nachwuchschef Michael Tarnat beim Vormittagstraining vorbei und sprach nach der Einheit mit Slomka.

Tarnat lobt den Nachwuchs

Der Talenteboss hält viel von den beiden 18-Jährigen. Defensivmann Walbrecht habe „konstant gute Leistungen gebracht – erst in der U19, jetzt in der Reserve. Er hat es verdient, jetzt mal bei den Profis vorstellig zu werden.“ Das gilt auch für Rechtsaußen Stehle. In der U19-Bundesliga schoss er sechs Tore in sechs Einsätzen – vielleicht klappt’s ja auch gegen Bielefelds Profis. Talentechef Tarnat: „Seine Schnelligkeit und die Torgefahr sind seine Waffen.“ Torgefahr – die will auch Weydandt endlich wieder entwickeln. Am Willen wird’s nicht scheitern.