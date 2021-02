Bei Laimer, Szoboszlai und Henrichs geht's voran: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel auf Schalke

Leipzig. Trotz Englischer Woche geht es RB Leipzig personell ganz gut. Trainer Julian Nagelsmann kann am Samstag auf Schalke (Anpfiff 15 Uhr) aus dem Vollen schöpfen. Es fehlen zwar weiterhin die drei Langzeitverletzten Konrad Laimer, Benjamin Henrichs und Dominik Szoboszlai, aber auch die machen inzwischen deutliche Fortschritte. Vor allem beim Österreicher Laimer kann man in diesem Zusammenhang von einem Silberstreifen am Horizont sprechen.

