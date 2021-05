Bei Leipzig-Niederlage gegen den BVB: FC Bayern kann Bus-Meister werden

Vor zwei Wochen hätte der FC Bayern München Meister auf der Couch werden können, am Samstag könnte das Team von Trainer Hansi Flick seinen neunten Meistertitel in Folge und den 31. insgesamt im Bus feiern. Der Rekordmeister spielt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach - kann aber schon vorher Deutscher Meister werden.

RB Leipzig spielt bereits am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund. Bei einer Niederlage im Duell mit dem BVB hätte Leipzig dann an den letzten beiden Spieltagen der Saison keine Chance mehr, die Bayern einzuholen - egal wie das Spiel der Münchener am Abend endet. Und dann könnten die Bayern im Bus die Korken knallen lassen. Das Spiel der Leipziger in Dortmund endet gegen 17.20 Uhr, dann dürften die Bayern-Stars noch auf dem Weg mit dem Mannschaftsbus in Richtung Allianz-Arena sein. Üblich ist es, dass die beiden Teams rund eine Stunde vor dem Anpfiff im Stadion ankommen.