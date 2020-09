Bei Liverpool-Debüt: Ex-Bayern-Star Thiago stellt gegen Chelsea Passrekord auf

Erst am Freitag hatte der FC Liverpool die Verpflichtung von Thiago Alcantara vermeldet - und damit auch den Abschied des Spaniers vom FC Bayern nach insgesamt sieben Jahren offiziell gemacht. Am Sonntag deutete der 29-Jährige schon an, dass er für den englischen Meister eine Bereicherung sein kann. Im Spitzenspiel beim FC Chelsea warf Reds-Trainer Jürgen Klopp seine Neuerwerbung sofort ins kalte Wasser. Thiago verschuldete beim 2:0-Sieg Liverpools zwar einen Elfmeter, stellte jedoch auch auf Anhieb einen neuen Premier-League-Rekord auf.

Dem zur Pause eingewechselten Mittelfeldspieler gelangen an der Stamford Bridge nämlich so viele Pässe wie noch keinem Spieler der englischen Spitzenliga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2003/04. Insgesamt 75 Mal spielte der Ex-Bayern-Profi laut Daten-Dienstleister Opta erfolgreich einen Mitspieler an - in nur 45 Minuten. Keinem einzigen Chelsea-Spieler gelang innerhalb der gesamten 90 Minuten (!) ein vergleichbarer Wert.

Bei den Reds soll der in der Halbzeitpause beim Stand von 0:0 für Liverpools Kapitän Jordan Henderson ins Spiel gekommene Thiago eine gewichtige Rolle im Mittelfeld einnehmen, in dem Klopp in den so erfolgreichen Vorjahren ein kreatives Defizit ausgemacht hat.