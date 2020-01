Bei Matarazzo-Debüt: VfB Stuttgart schlägt Verfolger Heidenheim - und bleibt an Bielefeld dran

Beim Sieg setzten die Stuttgarter die Vorgaben des neuen Trainers Matarazzo, der auf Tim Walter folgte, gut um. Der Coach forderte von seinen Spielern, dass sie viel Ballbesitz haben und den Gegner unter Druck setzten. "So was werde ich nicht versprechen. Wir geben Gas. Ich kann versprechen, dass wir 100 Prozent Gas geben in den nächsten vier Monaten und alles dafür tun", sagte Matarazzo. Das gelang den Hausherren durchaus. In fast allen Offensivaktionen strahlte der VfB Torgefahr aus - das Tor von Kempf fiel allerdings nach einer Ecke.