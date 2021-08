Bei Mbappé-Show in Reims: Lionel Messi feiert umjubeltes Debüt für Paris Saint-Germain

Superstar Lionel Messi hat ein umjubeltes Debüt bei Paris Saint-Germain gefeiert. Der 34-jährige Argentinier wurde am Sonntagabend im Liga-Spiel bei Stade Reims in der 66. Minute für den Brasilianer Neymar eingewechselt und erhielt dabei selbst von den Gästefans Beifall. Jeder Ballkontakt des PSG-Neuzugangs wurde gefeiert. Für den sechsmaligen Weltfußballer und vierfachen Champions-League-Sieger ist PSG erst der zweite Klub in seiner Profi-Laufbahn. Zuvor hatte Messi nur für den FC Barcelona gespielt, von dem er am 10. August nach 21 Jahren nach Paris gewechselt war.

Letzte Treffer für PSG vor Wechsel zu Real Madrid? Kylian Mbappé schießt Paris zum Sieg

Mbappè könnte bereits sein letztes Spiel für die Pariser absolviert haben. Sportdirektor Leonardo hatte am vergangenen Mittwoch in einem Interview des französischen Senders RMC Sport ein erstes Angebot von Real Madrid in Höhe von 160 Millionen Euro bestätigt. Der Brasilianer hatte aber betont, diese Summe sei noch "sehr weit entfernt" von dem, was Mbappé heutzutage wert sei. Der spanische Hauptstadtklub soll Paris Medienberichten zufolge bei seinem zweiten Angebot zuletzt 180 Millionen Euro geboten haben. Trainer Carlo Ancelotti verwies nach dem 1:0-Ligasieg gegen Betis Sevilla am späten Samstagabend in der Frage des Transferpokers auf die Vereinsführung der Königlichen, die an einem Transfer arbeite.