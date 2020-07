Bei MotoGP-Restart: Weltmeister Marc Marquez stürzt schwer

Motorrad-Pilot Fabio Quartararo hat sein erstes WM-Rennen in der MotoGP gewonnen. Der 21-jährige Franzose setzte sich am Sonntag beim Hitzerennen im spanischen Jerez gegen seinen Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales aus Spanien und Ducati-Pilot Andrea Dovizioso aus Italien durch. Damit übernahm Quartararo nach dem ersten Saisonrennen in der MotoGP auch die Führung in der WM-Wertung. Wegen der Corona-Pandemie konnte noch kein WM-Lauf in der Königsklasse gestartet werden.