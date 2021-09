Bei Polen-Spiel: Robert Lewandowski fordert Respekt von eigenen Fans ein - und wird in England gefeiert

"Ein wunderschöner Moment", "Du hast meinen Respekt", "Stilvolle Geste": Vor allem englische Fans und Medien haben sich via Twitter begeistert über eine Geste von Polen-Superstar Robert Lewandowski vor dem WM-Qualifikationsspiel (1:1) am Mittwochabend gegen England geäußert. Lewandowski störte sich sichtlich an den lauten Pfiffen der polnischen Fans in Warschau als Reaktion auf eine Aktion der Engländer vor Anpfiff. Die englischen Spieler gingen, wie auch schon während der Europameisterschaft, vor Anpfiff auf ein Knie als Zeichen gegen Rassismus und für Gleichberechtigung.

Am Ende der Partie sollte Lewandowski dann auch noch jubeln. Ein Tor von Damian Szymanski nach Vorarbeit des Bayern-Stars in der Nachspielzeit rettete Polen ein 1:1 (0:0) gegen die Three Lions, die durch Harry Kane (72.) in Führung gegangen waren. Mit vier Punkten Vorsprung auf Albanien und fünf Zählern auf Polen steht England in der WM-Qualifikation aber weiter gut da.