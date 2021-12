Bei Prometey Dnipro: Dresdner SC mit erstem Sieg in der Champions League

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben in der Vorrunde der Champions League im dritten Gruppenspiel den ersten Sieg erkämpft. Der deutsche Meister setzte sich beim ukrainischen Erstligisten SC Prometey Dnipro knapp mit 3:2 (16:25, 25:16, 16:25, 25:14, 17:15) durch. Damit holen die Elbestädterinnen zwei Punkte und verteidigen in Pool A den dritten Tabellenplatz.

Die Dresdnerinnen hatten zu Beginn Mühe, ihren Spielrhythmus zu finden und gerieten schnell in Rückstand. Dagegen starteten die Gastgeberinnen sehr druckvoll und aggressiv, vor allem die Kubaberin Heidy Casanova bekamen die Gäste nicht in den Griff. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt. Nun schlugen die DSC-Damen viel druckvoller auf, setzten sich konsequenter im Angriff durch und auch in der Block- und Feldabwehr steigerten sich die Gäste.