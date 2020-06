Bei RB Leipzig dringend gesucht: Animateure mit Drecksack-Potenzial

Leipzig/Köln. Vorm 4:2 (2:1) in Köln war Druck auf dem Kessel bei den Roten Bullen . Viel davon. Tabellenstand (fünf) und Gehaltstabelle (drei bis viereinhalb) korrespondierten nicht miteinander. In den ersten drei Bundesliga -Jahren war das anders, wurde aus - relativ - wenig Kohle - relativ - viel Ertrag. Darauf waren sie stolz.

Seit geraumer Zeit gehört Leipzig zu den Clubs der Besserverdiener, wäre die seit Köln sichere Qualifikation zur Europa League willkommen wie ein fliehendes Kinn. Die Königsklasse soll und muss her. Boss Oliver Mintzlaff, 44: „Jetzt müssen alle all in gehen.“ Alles geben, alles reinhauen, kämpfen & siegen. Der Unterschied zwischen 30 Millionen Euro haben und nicht haben sind 60 Millionen. Milchmädchen-Rechnung, eingängige.