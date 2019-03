Bei RB Leipzig ist das nächste Kind im Anmarsch - Yussuf Poulsen wird Papa

Leipzig. Langsam aber sicher sollte sich RB Leipzig um den Aufbau einer clubeigenen Kinderbetreuung kümmern. Denn nach Kevin Kampl (erwartet Kind Nummer zwei), Marcel Sabitzer und Marcel Halstenberg teilte am späten Montagabend nun auch Yussuf Poulsen die freudige Nachricht mit seinen Fans. Via Instagram verkündete der Däne: "Soon to be dad!" In der Übersetzung: Werde bald Vater sein. Dazu stellte "Yussi" ein Foto seines eigenen Trikots mit der Nummer neun neben einer Mini-Version desselben. Seine Follower freuten sich riesig mit dem 24-Jährigen und seiner Freundin Maria. Innerhalb der ersten 13 Stunden erhielt sein Post mehr als 11.000 "Gefällt mir".