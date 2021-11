Bei RB Leipzig muss Einstellung die Aufstellung schlagen - Hilft ein Handyverbot?

Brügge. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Dann leuchtet ein neuer Job den Weg. Oder eine neue Liebe. Oder eine Zwei-Raum-Wohnung in der Südvorstadt.

Sportliches Tief? Ein Erfolgserlebnis bringt Licht ans Rad. Womit wir bei den am Mittwoch von 21 Uhr an beim FC Brügge aktiven Roten Bullen wären. Das Team von Jesse Marsch, 48, wird von Marschs rechter Hand Achim Beierlorzer, 54, befehligt. Die Überschrift „Beierlorzer neuer Chef!“ würde nach dem 0:2-Desaster in Hoffenheim Umwälzendes und Unzutreffendes suggerieren.

Beierlorzer springt lediglich ein – und braucht an diesem Mittwoch in der Champions League drei Punkte, um das zarte Pflänzlein Hoffnung für ein Überwintern in der Europa League zu bewässern. Ob das Match ein Endspiel um Europa war, stellt sich auch bei einem RB-Sieg im Jan-Breydel-Stadion erst am 7. Dezember und dem finalen Spieltag der Champions-League-Gruppe A heraus. Falls die Belgier dann in Paris gewinnen und die Rasenballer gegen Manchester City Federn lassen, spielt Brügge 2022 in der Europa League. Anzeige

„Wir haben eine riesige Chance“, sagt Beierlorzer. „Und wir haben es in der eigenen Hand.“ Die Qualifikation für die Europa League würde AB als „großen Erfolg“ werten. Emil Forsberg, denkt über den Tellerrand hinaus. „Die Europa League ist die Chance auf einen Titel.“

Forsberg läuft auf

Erbsenzähler: In von Rückschlägen geprägten Zeiten schlägt die Stunde der Erbsenzähler. Die Steigerungsform der Erbsenzähler heißt: Erbsenbeschrifter. Das sind jene, die beim Anblick zweier nicht zueinander passender Socken ohnmächtig werden.



Handyverbot ab der Kabine?

Wenn der Fußball walzt und nicht rollt, melden sich Vertreter aus der „Hauptabteilung Erbse“ mit kruden Zahlen und kruden Schlussfolgerungen zu Wort. Unlängst wurde seitens der Roten Bullen ein Zahlenwerk in Stellung gebracht, das Jesse Marsch als erfolgreicheren RB-Trainer als Julian Nagelsmann ausweist. Nach dem 0:2 in Hoffenheim verschwand diese überholte Statistik im Keller. Auf der Suche nach Auswegen lassen die Erbsen-Freunde nix unversucht. Dass RB im Schnitt nur 1,5 Punkte holt, muss ja Gründe haben. Und so wurde intern diskutiert, ob das Handyverbot schon mit Betreten der Kabine greifen möge und eine stringente Überprüfung des Freizeit- und Schlafverhaltens der Herren Stars anzuwenden sei.