Halbfinal-Partie bei RB Leipzig: Rangers-Trainer van Bronckhorst setzt auf "Heimspiel auswärts"

Leipzig. Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei RB Leipzig setzen die Glasgow Rangers auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans. "Es ist immer ein Faktor, wenn viele Gästefans dabei sind. Es fühlt sich dann wie ein Heimspiel auswärts an", sagte Trainer Giovanni van Bronckhorst am Mittwoch. Es wird erwartet, dass etwa 7000 Anhänger des schottischen Fußballmeisters für das Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) nach Leipzig reisen. Allerdings soll nur etwa die Hälfte von ihnen Karten besitzen.

