Bei RB Leipzig überwiegt nach Einzug in die Champions League die Erleichterung

Leipzig. Mit der vorzeitigen Qualifikation zur Champions League hat RB Leipzig binnen weniger Tage den nächsten großen Erfolg in der knapp zehnjährigen Vereinsgeschichte gesichert. Doch während beim Einzug ins DFB-Pokalfinale am Dienstag gegen den Hamburger SV Euphorie angesagt war, hielt sich nach dem knappen und hart erkämpften 2:1 (1:0) -Sieg am Samstag gegen den SC Freiburg die Partystimmung in Grenzen: "Heute haben nur die drei Punkte gezählt. Manchmal hat man Tage, wo es nicht richtig rund läuft. Heute war einer dieser Tage. Dann geht es darum, Bereitschaft an den Tag zu legen. Wenn man dann trotzdem 2:1 gewinnt, dann ist man eine sehr gute Mannschaft", sagte Yussuf Poulsen nach der dem Spiel.

Auch bei Kapitän Willi Orban überwog die Erleichterung: "Wir wussten, dass wir es heute fix machen können und haben das Spiel irgendwie gewonnen. Wir haben wir es irgendwie gedreht. Das ist auch eine Qualität, da zurückzukommen und diese Qualität haben wir dazugewonnen. Das gehört zum Reifeprozess dazu."

Rangnick gerät ins Schwärmen

Bei Trainer Ralf Rangnick schien ebenso ein Teil der Anspannung abzufallen, nachdem seine Mannschaft in einer Saison mit Europa-League-Gruppenhase, DFB-Pokal-Finale und Platz drei in der Meisterschaft schon drei Spieltage vor Schluss ihr großes Ziel erreicht hat: "Jetzt freuen wir uns auf drei Bundesligaspiele, in denen wir nicht partout auf die Tabelle schauen müssen, sondern uns darauf konzentrieren können, wie wir spielen.“ Dennoch warnte der Coach davor, die Konzentration schleifen zu lassen: "Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir keinen Gang runterschalten. Wenn du das machst vor dem Pokalfinale, kriegst du das Getriebe nachher nicht mehr angeworfen."

Seinem Team attestierte der Trainer einmal mehr stolz große Fortschritte: "Für uns war heute wichtig, im eigenen Stadion alles klar zu machen, die Champions League zu fixieren, dazu das Pokalfinale. Viel mehr geht nicht, deshalb großes Kompliment, die Jungs können stolz darauf sein, speziell auf das, was sie in den letzten vier fünf Monaten gerissen haben, wie sie sich entwickelt haben." Seit Anfang des Jahres hat RB Leipzig nur eine Partie – den Auftakt zur Rückrunde gegen Borussia Dortmund – verloren und kann auf eine Serie von acht Pflichtspiel-Siegen in Folgen blicken.

Forsberg träumt bereits von großen Gegnern

Dass es auch gegen aufopferungsvoll kämpfende und spielstarke Freiburger zu einem Sieg reichte, wertete auch Emil Forsberg als neuen Entwicklungsschritt: "Nicht jedes Spiel ist so wie beim Heimsieg gegen Hertha BSC (5:0, Anm. Red). Manchmal musst du auch ein paar mehr Zweikämpfe gewinnen und dich reinhauen. Das war heute so. Am Ende haben wir den längeren Atem gehabt."

Der Star der Mannschaft hatte in der Vergangenheit bereits betont, wie viel ihm der Einzug in die Champions League bedeuten würde und zeigte sich nach dem Spiel folglich sehr zufrieden: "Das bedeutet viel für uns. Man will immer gegen die besten Mannschaften auf der Welt spielen. Tolle Spiele hier zu haben, ist gut für den Verein und die Stadt hat es verdient. Wir haben eine tolle Saison gespielt und sie jetzt mit der Champions League gekrönt."

