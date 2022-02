Bei Rückkehr von Ex-Kapitän Bock: Vorsfeldes Handballer verlieren 25:31 in Lehrte

Erste Auswärts-Niederlage der Rückrunde: Handball-Oberligist MTV Vorsfelde verliert am Ende deutlich gegen den Lehrter SV mit 25:31 (17:15). „Es gibt viele Gründe, warum wir das Spiel nicht gewinnen konnten: Freitagabend, letzte Woche nicht gespielt und es fehlte an Präzision im Angriff“, ärgerte sich MTV-Coach Daniel Heimann. Das Spiel gegen die SG Börde Handball am vergangenen Wochenende war ausgefallen, weil der Gegner Corona-bedingt passen musste. Aber auch trotz der Pleite jetzt in Lehrte bleibt der MTV vorerst auf Platz drei der Tabelle.

In einer über 30 Minuten sehr ausgeglichenen Partie konnte Vorsfelde nach Roter Karte in der 26. Minute gegen den Lehrter Lars Schiebler zum 15:15 ausgleichen und durch zwei Tore in Folge von Janis Frädermann mit einem 17:15 in die Pause gehen. Nach dem Seitenwechsel lief es aber alles andere als gut für den MTV: Zehn Minuten lang warfen die Gäste kein Tor, das nutzte der SV und übernahm die Führung. „Wir haben zu viele Fehler im Angriff gemacht, haben Bälle in der Abwehr erarbeitet und dann dem Gegner einfach wieder in die Hände gespielt“, schimpfte Heimann.

Lehrte zog nach 50 Minuten auf 27:23 davon. Und dann erhielt Torhüter Nick Weber die Rote Karte aufgrund eines Fouls am Gegenspieler. Ein Lehrter Spieler warf aus vollem Lauf aus sechs Metern auf Webers Kasten - „Nick sprang ihm lediglich in seinem Torraum entgegen und traf ihn dabei wohl unglücklich. Das ist für mich keine Rote Karte“, sagte Heimann.

MTV: Weber, Hoch - Aselmann, Bransche (5), Frädermann (4), Hoffmann (5), Mbanefo (1), Schilling (2), Schwarz, Sievert, Sperling (5), M. Thiele (2), P. Bock (1).