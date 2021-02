Bei Startelf-Debüt für Fenerbahce: Mesut Özil leitet Sieg mit Freistoß-Vorlage ein

Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat bei seinem Startelf-Debüt für seinen neuen Klub Fenerbahce Istanbul mit einem Freistoß den Auswärtssieg eingeleitet. Der Traditionsclub setzte sich am Samstagabend in der Süper Lig mit 2:1 (1:0) bei Aufsteiger Karagümrük durch und übernahm zumindest vorerst die Tabellenführung.

Özil, der erstmals seit seinem Wechsel in die Türkei Mitte Januar in der Startelf stand, bereitete das 1:0 durch Mame Thiam (19. Minute) mit einem Freistoß in den Strafraum vor.