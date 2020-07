Bei Testspiel-Sieg: Niklas Süle feiert Bayern-Comeback nach 285 Tagen - "Bin unheimlich froh"

Die Leidenszeit von Niklas Süle ist beendet. Genau 285 Tage nachdem sich der deutsche Nationalspieler in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, hat Süle beim Testspiel-Sieg des FC Bayern gegen Olympique Marseille (1:0) am Freitagnachmittag sein Comeback auf dem Platz gegeben. Bayern-Trainer Hansi Flick wechselte den 24. Jährigen in der 61. Minute für Jerome Boateng ein. "Ich bin unheimlich froh, mit meinen Kollegen wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Süle nach der Partie bei MagentaSport.

Der Innenverteidiger war bis zu seiner schweren Verletzung sowohl der Abwehrchef beim FC Bayern als auch in der DFB-Elf. Nun muss sich Süle erst wieder in die Mannschaft zurück kämpfen. In seiner Abwesenheit entwickelte sich David Alaba zum unangefochtenen Verteidiger Nummer eins beim Rekordmeister. Wenn man nach neuneinhalb Monaten sein erstes Spiel mache, sei es klar, "dass nicht alle Abläufe und die hundertprozentige Spritzigkeit da sind. Ich brauche jetzt auch die Spielzeit, um zu alter Stärke zu kommen", meinte Süle, der beim DFB-Pokalsieg Anfang Juli im Kader war, aber noch nicht eingesetzt wurde.

Bayern-Trainer Flick über Süle: "Ist eine Option"

Körperlich sei der 1,95 Meter große Hüne allerdings schon jetzt "topfit": "Ich fühle mich sehr gut vom Fitness-Level", meinte Süle, der von einer "nicht einfachen Zeit" während seiner Verletzungspause sprach. "Man wird sehen, inwieweit ich der Mannschaft helfen kann."

