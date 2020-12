Bei Thiago-Comeback: FC Liverpool lässt in Newcastle Punkte im Titelkampf liegen

Der FC Liverpool schafft es einfach nicht, in der Premier League davonzuziehen: Drei Tage nach dem 1:1 gegen West Bromwich Albion haben die Reds nun auch bei Newcastle United gepatzt. Im St. James' Park kam die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Zwar führt Liverpool durch den Punktgewinn gegen den Tabellen-14. weiterhin die Liga an, muss aber um die Konkurrenz von Manchester United fürchten. Der Erzrivale des Klopp-Teams liegt mit einem weniger absolvierten Spiel nur drei Zähler hinter dem amtierenden Meister. Anzeige

Liverpool, das vor allem in der zweiten Halbzeit zahlreiche Torchancen vergab und locker hätte gewinnen können, kann dem Newcastle-Spiel zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen: So gab Ex-Bayern-Star und Sommer-Transfer Thiago sein Comeback. Klopp wechselte den Spanier in der 73. Minute für James Milner ein. Thiago hatte sich beim 2:2 im Merseyside-Derby gegen den FC Everton Mitte Oktober schwerer am Knie verletzt und fiel seitdem aus.

Corona sorgt für Ausfall von Tottenham-Spiel

Das Liverpool-Gastspiel in Newcastle war die einzige Premier-League-Partie am Mittwoch - denn Corona hat die Liga weiter fest im Griff: Das für 19 Uhr angesetzte Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Fulham wurde am Nachmittag wegen mehrerer Corona-Infektionen bei Fulham abgesagt. Um die Verlegung habe Fulham gebeten, weil in der Mannschaft bei Profis und im Betreuerstab mehrere Corona-Fälle aufgetreten seien. Am Montag war das Spiel von Manchester City beim FC Everton infolge eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen kurzfristig abgesagt worden.