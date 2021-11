Bei Überraschungs-Team West Ham United: Tschechischer Milliardär wird Miteigentümer

Eine Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky hat 27 Prozent der Anteile am englischen Premier-League-Verein West Ham United erworben. Das gab der Traditionsklub aus London am Mittwoch bekannt. Der Europa-League-Teilnehmer rangiert nach elf Spieltagen und einem spektakulären 3:2-Sieg gegen den FC Liverpool am vergangenen Wochenende auf Platz drei der Premier-League-Tabelle.

