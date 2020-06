Bei Werder Bremen ist die Hoffnung zurück: So arbeitet Kohfeldt am Mini-Wunder von der Weser

Die Bilder gehören zur Vereinsgeschichte des SV Werder wie vier Deutsche Meisterschaften und sechs Pokalsiege. Am Pfingstsamstag vor vier Jahren löste der 1:0-Heimsieg gegen Frankfurt Glücksgefühle wie nach einem Titelgewinn aus, weil in letzter Minute die Relegation abgewendet wurde. „Ziemlich jung, ziemlich nervös“ sei er damals gewesen, erinnert sich Bremens Cheftrainer Florian Kohfeldt, der damals noch die Assistentenrolle besetzte. Vier Jahre danach ist die Ausgangslage vor dem Nachholspiel im Weserstadion (Mittwoch 20.30 Uhr, Sky) anders.

Sieben Punkte aus drei Spielen: Kohfeldt arbeitet am Klassenerhalt

Mit zuletzt sieben Punkten aus drei Partien, 1:0 in Freiburg, 0:0 gegen Gladbach und 1:0 auf Schalke , ist die Hoffnung in Bremen zurückgekehrt, den zweiten Abstieg seit 1980 zu verhindern. Nicht einmal die Tatsache, dass Werder in seinem Wohnzimmer seit neun Monaten keinen Heimsieg eingefahren hat, bremst den zarten Optimismus. Kohfeldt liefert eine interessante Erklärung: Die strengen Vorgaben durch das Hygienekonzept würden sogar helfen, im viel beschworenen Tunnel zu bleiben. „Durch die langen Hotelaufenthalte gibt es nichts anderes.“ Ablenkung von außen entfällt.

Der Coach selbst hat erkannt, dass die einst von Otto Rehhagel erschaffene Wagenburgmentalität auch einem offeneren Trainertypen wie ihm in Krisenzeiten nutzen kann. Er erklärt weniger und fordert mehr. Der Schulterschluss ist gut daran zu erkennen, wie Reservisten, Co-Trainer und Physiotherapeuten die Protagonisten auf dem Platz anfeuern. Die Zwangsunterbrechung half zudem, die eklatanten Fitnessdefizite aufzuarbeiten. So könnte sich die Absage der ursprünglich für den 1. März angesetzten Begegnung mit der Eintracht vom 24. Spieltag sogar als Segen erweisen. Der einst lautstark vorgebrachte Unmut über die Verlegung – durch das verschobene Frankfurter Europa-League-Spiel in Salzburg – hat sich verflüchtigt. Den Klassenerhalt würde der im November 2017 vor einem Auswärtsspiel in Frankfurt in höchster Abstiegsnot installierte Kohfeldt übrigens über alles bisher Erreichte stellen.