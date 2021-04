Beide Reisegruppen in Quarantäne: Holstein Kiel kann nicht gegen Hannover 96 spielen

Das Gesundheitsamt Kiel hat die komplette Holstein-Mannschaft der Auswärtsfahrt nach Heidenheim mittlerweile in die häusliche Isolation von 14 Tagen geschickt. Damit hat Holstein Kiel nicht mehr genügend spielberechtigte Profis, um am Mittwoch das Nachholspiel gegen Hannover 96 bestreiten zu können. Offiziell hat die Liga die Partie aber bis Sonntagmittag noch nicht abgesagt.

Wer auf der Rückfahrt von Heidenheim im Kieler Mannschaftsbus mit Torwart Gelios saß, hatte Pech. Der Keeper wurde positiv auf das Coronavirus getestet - jeder, der mit ihm im Bus saß, musste in Quarantäne. Holstein Kiel argumentiert noch mit Abständen und dem ausreichenden Schutz durch Masken. Aber das Gesundheitsamt blieb hart: "Aufgrund der am 7. April neu in Kraft getretenen Richtlinie des Robert-Koch-Institutes hinsichtlich der Bewertung der Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen", schrieb der Klub in einer Mitteilung.