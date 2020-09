Beim Aufwärmen schwerer verletzt: SC Freiburg droht monatelanger Ausfall von Torwart Mark Flekken

Dem SC Freiburg droht ein langer Ausfall seines neuen Stammtorhüters Mark Flekken. "Wir müssen davon ausgehen, dass er natürlich einige Wochen, eher Monate, ausfallen wird", sagte SC-Trainer Christian Streich nach dem 2:1-Sieg in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim am Sonntagabend.

Der Niederländer Flekken hatte sich beim Aufwärmen am Arm verletzt und wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Neuzugang Benjamin Uphoff ersetzte ihn im Tor der Breisgauer - und führte sein Team in die zweite Runde.