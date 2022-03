Beim FC Bayern "fehlt was": Dietmar Hamann sieht nach Leverkusen-Remis "Grund zu leichter Besorgnis"

Erst die peinliche Bundesliga-Niederlage gegen Bochum, dann ein mühevolles Remis in der Champions League gegen RB Salzburg - und zuletzt größtenteils biedere Auftritte gegen Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt und jetzt im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen: Der FC Bayern ist seit Wochen auf der Suche nach seiner Dominanz der ersten Saisonhälfte. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen die Werkself hat nun Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann den Finger in die Wunde gelegt. "Sie haben in den letzten Wochen einige Schüsse vor den Bug bekommen", stellte der ehemalige Bayern-Profi in seiner Funktion als Sky-Experte fest.

Anzeige