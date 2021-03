Beim FC St. Pauli wurde Frank Wolf ins Vereinsheim getragen

Drei Kreuzbandrisse und der Abstieg aus der 1. Bundesliga. Eine scheinbar deprimierende Bilanz. Doch die vielen Höhepunkte und die schönen Momente in seiner Laufbahn wiegen die tragischen Erlebnisse bei weitem auf. Siegtorschütze gegen den späteren Deutschen Meister, Auslandserfahrung in Ungarn oder Derbysieger vor 12000 Zuschauern in Kiel. An tollen Erlebnissen fehlte es nicht, auch wenn die Zeit in der Belle Etage des Fußballs nur eine kurze Zeit andauerte. Anzeige

Für Frank Wolf, der den Sprung in die Ligamannschaft des VfB Kiel auf Anhieb schaffte, waren die ersten drei Jahre lehrreich und prägend. Zusammen mit Frank Linde, Andreas Möller und Libero Bernd Brexendorf spielte das Waldwiesenteam drei Jahre lang eine führende Rolle und scheiterte nur knapp am Aufstieg in die Oberliga. Die guten Leistungen des damals 22-Jährigen blieben auch dem FC St. Pauli nicht verborgen, der dem Mittelfeldspieler einen Amateurvertrag anbot und sich die Dienste des 1.72-Meter großen Wolf sicherte. „Das war schon großartig. Pauli spielte in der Bundesliga. Eigentlich hatten wir nur zu Hause eine wirkliche Chance zu gewinnen. Dank der wahnsinnigen Fans. Da war am Millerntor immer was los. Jedes Mal eine volle Hütte. Das war schon komisch, aber die Gegner wirkten irgendwie eingeschüchtert“, erinnert sich Frank Wolf, der anfangs nur zu wenigen Einsätzen kam.

Mehr anzeigen



Am 6. Oktober 1990 gegen den 1. FC Kaiserslautern war es dann aber soweit. „Ja, da stand ich endlich mal in der Startelf. Wir kämpften um den Klassenerhalt und brauchten jeden Punkt. Lautern aber auch. Die spielten um den Titel mit und sind später auch Deutscher Meister geworden“, so Wolf, der in der 90. Minute einen Auftritt hatte, von dem jeder Fußballer träumt. „Es stand noch 0:0. Ich bekam eine Flanke von André Gohlke, nahm die mit links an und schoss mit meinem schwächeren rechten Fuß direkt in die Torecke. Drin war er. 1:0. Danach haben die mich ins Vereinsheim getragen. Die Stimmung war sensationell. Besser geht es nicht“, erzählt der heute 52-Jährige auch davon, dass die Mannschaft am nächsten Tag zum Auslaufen wieder auf dem Platz stand. Der Klassenerhalt gelang aber dennoch nicht. In der Relegation verlor der FC St. Pauli das entscheidende dritte Spiel gegen die Stuttgarter Kickers mit 1:3. „Da sind schon Tränen geflossen. Und noch in der Nacht wurden dann im Hotel die Verträge ausgehandelt. Für viele ging es um die Existenz. Ich hatte aber bereits in Ungarn zugesagt. Die wollten da etwas ganz Neues und Großes aufziehen“, erklärt Wolf, den es an den Plattensee zu Banyasz Siofok zog. Mit Trainer Eduard Geyer, der in seiner Karriere sowohl die Nationalmannschaft der DDR als auch Dynamo Dresden und Energie Cottbus trainierte, stand das Team nach der Hinserie auf Platz zwei der Tabelle. Dann aber blieben die Gehaltszahlungen aus und Frank Wolf kehrte zum Zweitligisten FC St. Pauli zurück.

„Die Zeit in Ungarn war schon krass. Vor allem, was das Training angeht. Eduard Geyer hatte immer seine Stoppuhr dabei. Ein Osttrainer wie man sich ihn vorstellt. Das war schon hart bei 30 Grad Kondition zu bolzen. Nach dem ersten Training habe ich drei Kilo abgenommen. Aber ich war nie wieder so fit wie in Ungarn“, erinnert sich der Linksfuß, der nach weiteren zweieinhalb Jahren bei Pauli 1993 zu Holstein Kiel wechselte. „Bernd Brexendorf war gerade Trainer geworden und hat mich geholt. Sportlich haben wir nie so richtig oben angreifen können. Und Zuschauer hatten wir auch nicht so wirklich viele. Bei Regen waren manchmal nur 150 Leute da. Aber zwei Jahre nach unserem Aufstieg in die Regionalliga, war dann was los. Am letzten Spieltag ging es gegen den VfB Lübeck. Die mussten gewinnen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben. Da waren 12000 Zuschauer im Holstein Stadion, 8000 davon aus Lübeck. Ein unbeschreibliches Spiel. Letzte Spielminute, Jan Göbel legt quer, ich nehme den Ball direkt und drin ist er. 2:1 für uns und Schlusspfiff. Das war schon fantastisch“, durchlebt Frank Wolf die Szene als wäre sie gerade passiert.