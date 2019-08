Beim Hamburger SV aussortiert: Wechselt Berkay Özcan nach Istanbul?

Deutlicher hätte das Signal an Berkay Özcan kaum ausfallen können . Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub Karlsruher SC gehörte der türkische Nationalspieler nicht zum Kader des Hamburger SV. Den 4:2-Auswärtssieg seines HSV beim KSC , bei dem HSV-Profi Bakary Jatta ausgepfiffen wurde , musste er vor dem heimischen Fernseher verfolgen. Stattdessen stand das Talent Jonas David im Kader.

Für Özcan, der bis 2013 im KSC-Nachwuchs kickte, das klare Signal: Trainer Dieter Hecking plant wohl in dieser Saison nicht mit ihm. Dabei zog der Hamburger SV erst in diesem Sommer die Kaufoption von 1,5 Millionen Euro. Zuvor war der 21-Jährige nur ausgeliehen vom VfB Stuttgart. "Ich wollte einfach mehr spielen und habe daher eine neue Herausforderung gesucht", sagte Özcan damals gegenüber Transfermarkt zu seinem Wechsel. "Am Ende fiel die Entscheidung nicht für eine Liga, sondern für den HSV."