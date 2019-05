Beim Kreissportbund im Landkreis Leipzig steht ein Umbruch bevor

Naunhof/Kitzscher. Ein Umbruch steht beim Kreissportbund (KSB) Landkreis Leipzig bevor. Sowohl bei der ehrenamtlichen Führung als auch an der Spitze des angestellten Mitarbeiter-Teams sind Wechsel geplant. Offiziell soll das beim Kreissporttag am Montag in Kitzscher verkündet werden – und teils beschlossen: Die Neuwahl des KSB-Präsidiums ist Punkt 13 auf der Tagesordnung.

Erster Mann des Kreissportbundes ist seit April 2009 Wolfgang Klinger (67). Er rückte beim ersten Kreissporttag der noch jungen Dachorganisation zum Nachfolger von Übergangspräsident Jürgen Wieczorek auf. Entstanden war der KSB im Jahr zuvor mit der Fusion der Vorgänger-Verbände aus dem Muldental und dem Leipziger Land. Damals war Klinger als einer von drei Vizepräsidenten überhaupt erst zu einem KSB-Leitungsposten gekommen – weil er im Hauptjob Beigeordneter in der Landkreisverwaltung und damit Landrat-Stellvertreter war, sodass ein heißer Draht zwischen Sport und Kommunalpolitik geknüpft wurde. Nachdem er Ende 2015 beruflich in den Ruhestand ging, will er nun auch im Ehrenamt aus der ersten Reihe abtreten.

Schatzmeister Andreas Woda ist einziger Kandidat für den Chefposten

Geschäftsführer-Stelle erst zum Jahreswechsel neu besetzt

Während der neue Chef-Ehrenamtler am Montag seine Position einnehmen soll, wird die Geschäftsführer-Stelle erst zum Jahreswechsel neu besetzt. „Als ruhestandsbedingte Nachfolge in Vollzeit“, hieß es in der bereits erfolgten Ausschreibung. Andrea Heinze (62) wird nach fast vier Jahrzehnten als hauptamtliche Funktionärin den Staffelstab weitergeben. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig hatte sie 1980 beim Kreisverband des Deutschen Turn- und Sportbundes (DDR-Pendant des Deutschen Sport-Bundes) angefangen, war dann Kreissportlehrerin geworden. Seit Mitte der 1990er-Jahre trägt sie die Verantwortung fürs Tagesgeschäft, zunächst im KSB Leipziger Land, seit 2008 in der heutigen Organisation. Wer in ihre Turnschuhspuren tritt, soll beim Kreissporttag verkündet werden.