Beim Leipziger SC kehrt nach der Corona-Pause allmählich Normalität ein

Leipzig. Diese Woche gab es von der WHO traurige Nachrichten: Weltweit gab es innerhalb 24 Stunden die höchste Zahl an Neuinfektionen. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. In Leipzig treibt das Virus seit 100 Tagen sein Unwesen, doch seit einer Woche lockert der Freistaat Sachsen die Hygiene- und Kontaktsperrmaßnahmen auf Grund der anhaltend niedrigen Statistiken. Besonders erfreulich für die Freunde der Körperertüchtigung: Sport ist in den meisten Fällen ohne Einschränkung möglich, Wettkämpfe ohne Zuschauer ebenfalls. Dies möchte die Tennisabteilung des Leipziger SC direkt mit einem Derby-Sieg feiern. Am Sonntag gastieren die Schleußiger beim Leipziger Konkurrenten RC Sport zum Auftakt der Ostliga. Die Tennis-Cracks des LSC sind nicht nur in puncto Wettbewerbsstart zu Corona-Zeiten Vorreiter, sie waren auch einer der ersten Breitensportler, die ihren Trainingsbetrieb wieder aufnahmen.

DURCHKLICKEN: Beim LSC wird wieder trainiert Lange mussten sie warten und legten am 4. Mai unmittelbar los: Trotz widrigen Wetters traf sich der Tennis-Nachwuchs des Leipziger SC am Nachmittag zum Training. Seit 10 Uhr war die Anlage in der Pistorisstraße wieder geöffnet. © Dirk Knofe

Als der Freistaat Sachsen die Öffnung der Trainingsplätze für den 4. Mai bekanntgab, tummelten sich am besagten Mai-Montag direkt Talente und Coaches auf den LSC-Courts, obwohl die Stadt das so nicht vorgesehen hatte. Strafen gab es jedoch keine.

Vorher hieß es lange: Leipzigs Amateursport steht still. Nachdem am 18. März Training endgültig untersagt und Sportstätten geschlossen wurden, herrschte beim Leipziger SC wie bei den meisten hiesigen Breitensportclubs Schockstarre. Spendenaufrufe, fiktive Spielberichte, Online-Simulation: Leipzig ließ sich allerlei einfallen. Beim 1901 gegründeten LSC wurde dagegen geduldig gewartet, aber auch fleißig trainiert. Denn ein weiteres Corona-Phänomen war das Laufen gehen. Die Hockey-Damen aus der Mitteldeutschen Oberliga setzten sich ein 45-Tageziel, wollten insgesamt 1901 Kilometer joggen. Am Ende waren sie 1940,80 km auf den Beinen.

Eltern für Kinder verantwortlich

Eine Woche nach dem Tennis-Frühstart herrschte fast normaler Betrieb auf der Schleußiger Anlage. Beim Tennis wurde aufgeschlagen, beim Fußball ohne Zweikämpfe Passübungen durchgeführt, beim Hockey eine Schlägerlänge Abstand gehalten. Umgezogen und ungeduscht ging es direkt nach den Einheiten nach Hause, so sah es das Hygiene-Konzept für Amateurclubs vor.

„Alle Sportler und Sportlerinnen haben sich vorbildlich an die Vorgaben der Stadt und des Vereins gehalten“, lobt Sigurd Müller. Der Leiter der Abteilung Fußball erklärt glücklich, dass trotz der Krise keine finanziellen Engpässe aufgekommen sind, keine Mitglieder den Club verlassen haben, aber auch „dass die Stadt zweimal lange gebraucht hat, um die Erlasse der Landesregierung umzusetzen.“