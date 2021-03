Beim Sieg gegen Everton: Chelsea-Trainer Tuchel sauer auf Nationalstürmer Werner

Chelsea ging dank des Mittelfeldspielers in Führung. Nach einem Angriff über die linke Angriffsseite der Londoner brachte Marco Alonso den Ball in den Strafraum, wo Havertz den Fuß in den Ball hielt. Allerdings traf der Offensivstar seinen Gegenspieler Ben Godfrey, von dem aus der Ball ins Tor ging. Keeper Jordan Pickford hatte keine Chance (31.). In der zweiten Halbzeit war Havertz auch am 2:0 beteiligt. Nach einem feinen Pass in den Strafraum räumte Torwart Pickford den Chelsea-Star ab, Jorginho verwandelte den fälligen Strafstoß (65.).