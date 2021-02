Beim Sieg in Berlin: RB Leipzigs Sabitzer und Mukiele tun Buße für ihre Patzer

Leipzig/Berlin. Nach dem 0:2 gegen Liverpool beim „Heimspiel“ in Budapest schaute RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer leer in die Luft, als er versuchte das Spiel zu rekapitulieren. Denn die Niederlage ging zu 50 Prozent auf seine Kappe: Nach einem verheerenden Fehlpass in Richtung Lukas Klostermann, schnappte sich LFC-Rekordtorschütze Mo Salah den Ball und erzielte das 1:0 und somit die Führung der Engländer. Den zweiten Patzer leistete sich Nordi Mukiele in der Abwehr, der, etwas fehl am Platz stehend, das Vorbeikommen von Sadio Mané nicht verhindern konnte. Und schon stand es 0:2 innerhalb kürzester Zeit. „Wenn man mit zwei solchen individuellen Fehlern in die zweite Halbzeit startet, dann ist das ärgerlich“, sagte Kapitän Sabitzer nach der Partie. Anzeige

Sabitzer hat die meisten Fernschusstore in der Bundesliga

Den Ärger hat er aufgenommen, ihn umgewandelt und mit Arbeit und Konzentration seine Sünden im Spiel gegen Hertha BSC (3:0) reingewaschen. Mit einem Distanzschuss aus etwa 30 Metern, wie für ihn so typisch, brachte er die Leipziger in der 28. Minute in Führung. Ein richtiger „Sonntagsschuss“, wie er ihn selbst nach der Partie bezeichnete. „Man braucht eben auch mal so ein Tor, ob es nun eine Standardsituation oder ein Weitschuss ist. Der Ball springt gut auf und knallt richtig“, so der Kapitän über sein Traumtor. Es ist bereits sein zwölftes Fernschusstor seit 2016. In der Bundesliga hat niemand mehr als Sabitzer. „Es war gut, dass wir vor der Halbzeitpause in Führung gegangen sind.“

Für den Sonntagsschuss am Sonntag gab es vom Bullen-Coach Lob. „Dass Sabitzer einen guten Schuss hat, weiß jeder. Er hat vor allem im letzten Jahr viele Weitschusstore gemacht, dieses Jahr ist es, denke ich, sein zweites. Außergewöhnlich schön, unhaltbar.“ Nach dem ersten Treffer kamen die Leipziger generell besser ins Spiel, die in der ersten Hälfte von gut verteidigenden Berlinern sichtlich beeindruckt waren. In der zweiten Hälfte setzte der zweite Sünder von Budapest ebenfalls mit einem Treffer nach. Mukiele donnerte die Pille nach einem Abwehrfehler von Matteo Guendouzi zum 2:0 in den Kasten von Rune Jarstein.

Nagelsmann lobt gute Reaktion nach Liverpool-Patzern

Und das stimmte auch Trainer Julian Nagelsmann froh: „Dass Sabitzer und Mukiele, die gegen Liverpool die Fehler gemacht haben, heute die ersten beiden Tore gemacht haben, ist eine sehr gute Reaktion von ihnen. Sie lassen nicht die Köpfe hängen, sondern geben gleich wieder Gas. Das ist eine sehr gute Leistung.“ Eine Eins plus mit Sternchen dürfte es für Sabitzer zudem geben, weil sich der Kapitän auch noch an dem dritten Tor zum fünften Auswärtssieg der Roten Bullen im Olympiastadion beteiligte. Denn er lieferte die Vorlage für Willi Orbans Tor per Kopf in der 84. Minute.



„Es war interessant zu sehen, wie die Jungs nach dem Spiel gegen Liverpool in diese Partie reinkommen“, sagte der Coach nach dem Auswärtssieg. Die Reaktion der ersten beiden Torschützen habe ihm sehr gut gefallen, so Nagelsmann. „Bei Sabitzer hat man auch gesehen, dass ihm das Tor im Spielverlauf sehr gut getan hat. Er war in der zweiten Halbzeit unglaublich stark, sehr ballsicher und hat sehr viele Aktionen in die Tiefe eingeleitet hat.“ Auch Nordi Mukiele habe nach seiner Einwechslung einen guten Einsatz gezeigt. „Auch ein sehr schönes Tor nach dem klasse Ballgewinn von Tyler Adams. Er hat den Ball kompromiss- und humorlos an die Latte gehämmert.“