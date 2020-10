Beim TSV Pattensen beginnt gegen den SV Bavenstedt die spannende Phase

Der Treffer des Hemmingers Steven Melz in der Nachspielzeit zum 3:0 gegen den TSV Barsinghausen am Dienstag hat dafür gesorgt, dass der TSV Pattensen nicht mehr als Tabellenführer der Landesliga Süd in sein Heimspiel gegen den SV Bavenstedt (Sonntag, 15 Uhr) geht. Torben Zacharias kann das locker verknusen. „Es ist nicht entscheidend, dass wir jetzt Erster, Zweiter oder Dritter sind“, sagt der TSV-Coach. „Wir wollen nach 18 Spielen auf einem dieser Plätze stehen, und ich bin überzeugt, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird.“

Die Partie gegen die mit drei Zählern weniger anreisenden Bavenstedter sei der Auftakt einer „sehr spannenden Phase“, sagt Zacharias. „Es ist uns bewusst, dass wir auf einen starken Gegner treffen, der auf allen Positionen gut besetzt ist und kaum Schwächen hat. Aber auch gegen die Mannschaften von unten darf man sich keinen Ausrutscher leisten.“ Ein kleiner Ausblick auf die beiden abschließenden Aufgaben der Hinrunde, wenn seine Elf auf die im Keller stehende Konkurrenz aus Barsinghausen und Sarstedt trifft.