Beim Wilscher Advents-Crosslauf wartet vor allem auf das Rentier ein Test

Keiner bleibt sauber

Bei Regen und kühlen Temperaturen gingen 46 Läuferinnen und Läufer in Wilsche gut gerüstet an den Start. Im Allertal empfing die Sportler starker Regen und ein unangenehmer Gegenwind. Sauber kam danach keiner mehr ins Ziel, dafür sorgten große Pfützen und schlammige Wegstrecken.

Im Ziel weiß niemand, wer gewonnen hat

Das Besondere an diesem Lauf ist die Wertung: „Mich begeistert am meisten, dass im Ziel keiner weiß, wer gewonnen hat, denn es erfolgt eine alters- und geschlechtsbereinigte Auswertung", sagt Mitorganisator Dirk Heumann. So können die Leistungen von Läuferinnen und Läufern unterschiedlichen Alters und Geschlechts direkt verglichen werden.