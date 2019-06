Beim ZFC Meuselwitz läuft es wieder rund

Meuselwitz. Startschuss beim Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz. Am Montag baten Cheftrainer Heiko Weber und Co. Marco Kämpfe das neue Team der Zipsendorfer erstmals nach der Sommerpause zur Trainingseinheit. Vor den aktuell 18 Spielern und zwei Torhütern liegt nun die vierwöchige Vorbereitung auf die elfte Regionalligasaison, womit der ZFC das dienstälteste Team der Regionalliga Nordost ist. Vorerst fehlten noch ausbildungsbedingt Hendrik Ernst, René Weinert (Urlaub) Andy Trübenbach (verletzt).

Am Rand von Platz zwei hatte sich auch eine Hand voll neugieriger Kiebitze eingefunden, die trotz der herrschenden Gluthitze unbedingt wissen wollten, wie das neue Team nach der Pause harmoniert und wie sich die Neuen dort einbringen. Aufmerksamer Beobachter dieser ersten 90-minütigen Einheit war auch ZFC-Urgestein und langjähriger Kapitän Frank Müller, der nach seiner Zeit als Trainer von Oberligist Wismut Gera neu ins Funktionsteam stößt und künftig als sportlicher Leiter fungiert.

„Am ZFC hing ja schon immer mein Herzblut, weshalb ich in dieser Funktion nun voll aufgehen werde“, so der 32-Jährige. Schon in die Kaderplanung für die bevorstehende Spielzeit war „Mü“ eng eingebunden. „Das waren sehr schnelllebige sechs Wochen. Aber Trainer, Co., Präsident und ich haben da eng zusammen gearbeitet. Aus meiner Zeit als Trainer habe ich ja auch ein sehr enges Netzwerk aufbauen können, was uns jetzt zugute kam“, so Müller.

Bei den Neuen passt es menschlich

Und was für ein Team hat der ZFC aktuell beisammen? „Eigentlich eine sehr starke Mannschaft, weil es uns erstmals auch gelang, fast alle Stammspieler zu halten und eine ganze Zahl von jungen, hochtalentierten aber auch erfahrenen Spielern einzubauen. Die Neuzugänge haben zusammen schon um die 60 Partien in der Regionalliga und sogar in der dritten Liga absolviert, brauchen also auch keine Zeit, um sich erst einmal in der Liga zurecht zu finden“, schätzte Müller ein.

Vor allem passe es bei allen Neuen auch menschlich. „Der ZFC ist ein familiärer Verein, bei dem auch die enge Bindung zu den Zuschauern wichtig ist. Und alle wissen, wie man ordentlich miteinander umgeht.“ Dass die Jungs sich förmlich danach sehnten, endlich wieder Fußball zu spielen, zeigte sich derweil auf dem Platz. Aber ehe es ein erstes lockeres Testspielchen untereinander der Teams Weiß gegen Blau gab, waren Ballbeherrschung und koordinative Fähigkeiten nebst Körperkraft angesagt. In dieser von Co-Trainer Marco Kämpfe geleiteten Übungseinheit floss deshalb der Schweiß sehr schnell. „Das sieht aber schon alles recht ordentlich aus“, konstatierte Cheftrainer Heiko Weber nicht unzufrieden.

Kurztrainingslager in Saalburg

Zweimal täglich wird Weber seine Truppe jetzt zum Üben bitten. „Wir werden wie gewohnt hier in Meuselwitz bleiben, weil wir hier ideale Bedingungen vorfinden. Dabei werden wir alle Bereiche im spielerischen, konditionellen und koordinativen Bereich bearbeiten. Nur vom 5. bis 7. Juli geht es nach Saalburg ins Kurztrainingslager. Dort soll sich vor allem auch die Mannschaft besser kennen lernen.“ Vier Neue sind bereits unter Vertrag, gesucht wird noch ein Torwart sowie Akteure für den rechten und linken Außenflügel. Für den Kasten war am Montag Ruben Aulig von Wacker Nordhausen mit dabei, den der ZFC als Keeper gern verpflichten würde. Schon einen unterschriebenen Kontrakt in der Tasche hatten am Montag Mittag Ben-Luca Moritz, Johann Weiß, Roman Kasiar und Kai Wonneberger. „Meuselwitz ist für mich alles andere, als ein vermutlicher sportlicher Abstieg“, strich Ben-Luca Moritz heraus, der von Rot-Weiß Erfurt an die Schnauder wechselte. „Im Gegenteil: Hier habe ich die Chance, mehr Spielpraxis zu sammeln und mich bei tollen Bedingungen weiter zu entwickeln.“

Für Johann Weiß sowie Roman Kasiar gingen zum Schluss der Saison erst einmal kurz die sportlichen Lichter aus, stiegen sie doch mit ihrem bisherigen Verein Budissa Bautzen ab. „Die Sache war aber schon vor dem letzten Spiel gegen den ZFC klar gewesen. Klar hat das weh getan, aber Kontakte zu Frank Müller und Heiko Weber gab es da auch schon. Und die hatten Interesse. Und ich hatte ohnehin den Plan, näher an Chemnitz heranzuziehen, weil ich dort mit meiner Lebensgefährtin wohne. Hier passt einfach alles. Trainingsbedingungen und die Truppe. Nun sind wir hoffentlich auch entsprechend erfolgreich“, so Weiß. „Nach dem letzten Spiel für Bautzen hat mich Trainer Weber gelobt. Da deutete sich schon an, dass bei Meuselwitz Interesse besteht. Meine Eindrücke heute sind einfach toll. Hier wird es Spaß machen, Fußball zu spielen“, meinte Kasiar, der am Montag eigens fünf Uhr in der Frühe von seinem Wohnort Stuttgart gen Meuselwitz gedüst war. „Aber ich werde während meines Vertrages in Meuselwitz wohnen.“

Erfahrungen im Männerbereich will Kai Wonneberger sammeln, der von der U19 von Erzbegirge Aue zum ZFC wechselt. „Bei den Bedingungen hier geht einem schon das Herz auf. Jetzt bin ich gespannt auf solche Partien vor großen Kulissen mit mehreren tausend Zuschauern. Sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt. Auf jeden Fall ist bei den Heimspielen meine Familie mit dabei. Das ist ja kein Weg von Leipzig hierher“, so der 19-Jährige, der ebenfalls in Leipzig wohnt und mehrere Jahre auch bei Lok kickte.

