Beindruckende Abwehrarbeit: SC DHfK Leipzig gewinnt deutlich gegen HC Erlangen

Leipzig. Eine ausgeglichene Leistung war es wahrlich nicht. Doch während im Angriff zeitweise gar nichts mehr nach Plan verlief, war die Abwehrarbeit schlichtweg überragend. Mit lediglich 16 Gegentoren haben die Handballer des SC DHfK am Dienstagabend die Gäste vom HC Erlangen aus der Arena Leipzig geschmissen. So knallten die Grün-Weißen im ersten Durchgang der Truppe von Coach Michael Haaß acht Bälle in Folge ins Netz und dürften damit auch die Fans vor den TV-Geräten in Ekstase versetzt haben. Mit 24:16 (15:8) gelang der Mannschaft von Cheftrainer André Haber ein vielversprechender Einstieg in die Rückrunde der Handball-Bundesliga und ein toller Abschied in die Winterpause.

