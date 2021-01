"Belastung ist Wahnsinn" - Ex-Trainer Funkel über die Termin-Flut beim FC Bayern und die Rolle von Kimmich

Die straffe Terminplan der Profi-Vereine ist aufgrund der Corona-Krise zu einer Herausforderung geworden. Gerade internationale Top-Klubs, die mit Champions und Europa League zusätzlich belastet werden, müssen mit ihren Kräften haushalten. Der FC Bayern bat beispielsweise mit Erfolg um die Verschiebung des Drittrunden-Spiels im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (13. Januar). Friedhelm Funkel sieht den deutschen Rekordmeister in einer Ausnahmesituation. "Die Spieler werden so hoch belastet wie bei keinem anderen Verein", erklärte der ehemalige Bundesliga-Trainer, der vor der Verpflichtung von Schalke-Coach Christian Gross mit dem Revierklub in Verbindung gebracht wurde, im Sky-Interview. Anzeige

Früher oder später könnten auf die Münchener aus Sicht des der Fußball-Lehrers Folgen der hohen Belastung zukommen. Sorge bereitet ihm dabei gerade die entscheidende Phase in den drei großen Wettbewerben. "Das Kraftproblem könnte vielleicht im Frühjahr oder am Anfang des Sommers kommen", so Funkel. "Ich wünsche es den Bayern nicht, und kann es mir auch schlecht vorstellen. Aber diese Belastung für die Spieler, die ja auch in der Nationalmannschaft sind und Champions League spielen, ist schon Wahnsinn."

Funkel: Spieler wie Kimmich nur schwer zu ersetzen Für umso bedeutender empfindet Funkel daher die gesundheitliche Verfassung der Topspieler des Rekordmeisters. Dazu zählt der 67-Jährige auch Joshua Kimmich, der erst zum Jahresabschluss im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (2:1) nach einem Meniskusschaden und mehrwöchiger Zwangspause sein Comeback gab. "Es gibt Spieler bei jedem Verein, die einfach nicht zu ersetzen sind, obwohl der Kader unglaublich gut ist", erklärte Funkel. "Diese Spieler müssen gesund bleiben. Wenn ich da bei den Bayern an Kimmich, Lewandowski oder Neuer denke."