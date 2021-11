Beleidigungen gegen Ministerpräsident Kretschmer: FC Erzgebirge Aue distanziert sich

Leipzig. Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich von den beleidigenden Spruchbannern distanziert, die Teile des Veilchen-Fanblocks während der Begegnung mit dem 1. FC Heidenheim am Sonntag (2:0) präsentiert hatten. Auf den Bannern wurde Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer unter anderem als "Wessischwein" bezeichnet und die sofortige Abschiebung des Politikers gefordert. Auf einem der Spruchbänder war außerdem "Fick dich, Kretschmer" zu lesen. Andere kritisierten die Corona-Politik des Freistaates, insbesondere die 2G-Regel, und forderten "Freiheit". Anzeige

Interne Aufarbeitung angekündigt

"Bei allem verständlichen Ärger der Fans über die geplante 2G-Regelung auch in den Stadien, sind Spruchbänder mit beleidigenden Inhalten gegen einzelne Personen in politisch verantwortlichen Positionen inakzeptabel", teilte der Club am Montag mit. Aus Sicht des Vereins gehören "jegliche Spruchbänder mit politischen Inhalten nicht in ein Fußballstadion". Der FCE betrachte sich als "politisch neutrale Institution, bei der alle Menschen, gleich welcher politischen Einstellung, willkommen sind und gemeinsam unsere Mannschaft unterstützen".

Wie die beleidigenden Banner ihren Weg in den Fanblock finden konnten, blieb am Montag unklar. Der FC Erzgebirge kündigte an, den Vorgang intern aufzuarbeiten. Es solle außerdem "einen intensiven Austausch mit dem Fanprojekt, der aktiven Fanszene und den Fanclubs geben, damit derartige Vorkommnisse künftig unterbleiben".

Niedrige Impfquote im Erzgebirgskreis

In Sachsen gilt seit In-Kraft-Treten der neuen Corona-Schutz-Verordnung am Montag die 2G-Regel für den Besuch von Großveranstaltungen. Der Club hatte sich zuletzt, wie zahlreiche andere Profivereine im Freistaat, für den Fortbestand der 3G-Regelung beim Stadionbesuch stark gemacht. Veilchen-Kapitän Martin Männel hatte am Wochenende die Testkosten für alle Anhängerinnen und Anhänger übernommen, die einen entsprechenden Nachweis benötigten, um das Duell gegen Heidenheim zu besuchen. "Es ist mir persönlich ein großen Anliegen, dass uns nicht nur die geimpften und genesenen Fans im Stadion unterstützen dürfen, sondern auch die getesteten", so Männel. "Und dass der Stadionbesuch auch für diese Zuschauer bezahlbar bleibt!"

DURCHKLICKEN: Einige der in Aue gezeigten Banner Im Fanblock des FC Erzgebirge Aue wurden am Sonntag mehrere beleidigende Banner gezeigt, die sich auf die Corona-Politik des Freistaates Sachsen bezogen. ©