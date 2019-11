EM-Qualifikation kompakt: Hazard-Brüder schießen Belgien in Russland zum Gruppensieg

Thorgan und Eden Hazard haben Belgien in der EM-Qualifikation zum neunten Triumph im neuen Spiel geschossen und den "Red Devils" vorzeitig den Sieg in der Gruppe I beschert. Im Duell bei den ebenfalls bereits für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizierten Russen machte das Brüderpaar früh Nägel mit Köpfen: BVB-Profi Thorgan Hazard gelang nach 19 Minuten das 1:0, der bei Real Madrid unter Vertrag stehende Eden legte beim 4:1 (3:0) noch vor der Pause mit einem Doppelpack nach (33. und 40.). Den vierten belgischen Treffer erzielte Romelu Lukaku (72.), bevor der WM-Gastgeber von 2018 durch Giorgi Dzhikiya zumindest zum Anschluss kam (79.).

Zypern - Schottland 1:2 (0:1)

Im für die EM-Qualifikation bedeutungslosen Spiel auf Zypern ist Schottland zu einem 2:1 (1:0) gekommen und hat sich in der Gruppe I auf den dritten Platz hinter Belgien und Russland geschoben. Die Gäste gingen bereits in der zwölften Minute durch Ryan Christie in Führung, Zypern glich kurz nach der Halbzeit durch Georgios Efrem aus (49.). Schottland zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch John McGinn zum Siegtreffer (53.).