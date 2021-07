Thomas Meunier, Axel Witsel und Thorgan Hazard: Wie Belgien vom BVB-Trio profitiert

Im Achtelfinal-Spiel gegen Portugal (1:0) spielten Meunier, Witsel und Hazard erneut stark auf. Letzterer erhielt sogar nach seinem entscheidenden Treffer die Trophäe "Man of the Match". "Ich habe einfach mein Glück versucht, es könnte traumhafter nicht sein ", betonte Hazard mit Blick auf das Tor und den Einzug ins Viertelfinale der EM. Es seien starke Gefühle, für sein Land zu treffen. Wenn er sich auch die Nachrichten auf seinem Telefon anschaue, "ist es das wichtigste Tor meiner Karriere". Tore beim BVB gab es von Hazard nur selten. In der vergangenen Saison traf der Offensivspieler nur einmal in 16 Spielen. Giovanni Reyna, Marco Reus oder auch Jadon Sancho waren dem Bruder von Eden Hazard etwas voraus. Unter dem neun Dortmunder Chef-Coach Marco Rose erhält der 28-Jährige eine neue Chance – nach schon jetzt starken EM-Spielen mit vielen Offensiv-Ideen, starken Abschlüssen und wichtigen Toren gegen Dänemark sowie Portugal.

Bei Thomas Meunier ist eine ähnliche Situation zu erwarten. Auch er war beim BVB nicht gesetzt. Der Rechtsverteidiger kam erst im Sommer 2020 von PSG mit großen Erwartungen zum Revierklub. Meunier kam anfangs noch fast regelmäßig zum Einsatz, verlor im Laufe der Spielzeit aber seinen Stammplatz an Mateu Morey, Emre Can oder auch Lukasz Piszczek. Vorteil Meunier ab der neuen Saison: Morey fällt mit einem Kreuzbandriss noch mehrere Monate aus, Piszczek steht nicht mehr beim BVB unter Vertrag. Offen ist, auf welches System Neu-Trainer Rose setzt. Meunier bietet verscheidende Optionen - wie er aktuell im Trikot der belgischen Nationalmannschaft zeigt. Der 29-Jährige überzeugt bei den Roten Teufel besonders mit seiner Schnelligkeit. Er verteidigt stark, ist im Spiel nach vorne immer gefährlich – ein Tor und zwei Vorlagen gehen bereits auf sein Konto.

Witsel wieder in starker Form

Für den dritten BVB-Profi im Kader der Roten Teufel ist die Frage nach einem Stammplatz beim Revierklub eigentlich schnell beantwortet. Witsel war vor seinem Achillessehnenriss klar gesetzt, wurde dann in seiner Pause aber unter anderem von Mahmoud Dahoud sehr gut ersetzt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler zog sich im Januar bei einem Bundesliga-Spiel die schwere Verletzung zu. Coach Martínez nominierte den im Juni noch nicht topfiten Witsel dennoch für die EM. "Ich hatte nie Zweifel, zurückzukehren. Diese EM war immer mein Ziel", sagte der BVB-Profi vor wenigen Wochen. Das geschafft zu haben, war "kein Wunder, sondern harte Arbeit. Es war nicht einfach, sich jeden Tag auf's Neue zu motivieren. Aber ich habe immer daran geglaubt." Glauben kann er auch weiterhin an einer Startelf-Garantie beim BVB. Denn dort wurde er in einigen Spielen vermisst. Witsel ist schon wieder ganz der alte. Stark in Zweikämpfen, präsent in der Defensive mit einem starken Auge bei Umschaltaktionen.