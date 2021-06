Belgien bangt um Top-Stars: Kevin De Bruyne und Eden Hazard nach Achtelfinal-Sieg verletzt

"Wir haben noch keine Angaben von den Ärzten", betonte Martínez. Die Scans sollen nach der Rückreise noch in der Nacht nach Belgien am Montag gemacht werden. "Wir brauchen diese Spieler" , sagte Torschütze Thorgan Hazard über seinen Bruder sowie über De Bruyne.

Die belgische Nationalmannschaft muss vor dem EM -Viertelfinale gegen Italien um Kevin De Bruyne und Eden Hazard bangen. Beide verletzten sich am Sonntag beim 1:0 im Achtelfinale gegen Portugal in Sevilla. "Wir werden 48 Stunden brauchen" , sagte Trainer Roberto Martínez kurz vor Mitternacht im Estadia La Cartuja zu den ausstehenden Diagnosen. Spielmacher De Bruyne hatte sich am Knöchel verletzt und bereits in der 48. Minute den Platz verlassen müssen. Kapitän Eden Hazard musste kurz vor Schluss mit Muskelproblemen raus.

Die Belgier bestreiten am Freitag in München ihr Viertelfinale gegen Italien. Belgien habe laut Trainer Martínez nach zehn Siegen in der Qualifikation, drei Siegen in der Gruppenphase in dem Spiel gegen den Europameister von 2016 so etwas wie die Titelreife-Prüfung bestanden. "Es war der größte Test, den wir haben konnten", sagte der Spanier. Und jetzt kommenden die aktuell scheinbar unbesiegbaren Italiener.